Am Sonntag absolvierte Mick Schumacher in Abu Dhabi sein vorerst letztes Formel-1-Rennen, nachdem der Vertrag von Haas nicht verlängert wurde und man lieber auf Nico Hülkenberg setzt. Doch wie geht es jetzt mit dem 23-jährigen Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher weiter?

Der Youngster wird mit einem Ersatzfahrer-Job bei den Silberpfeilen in Verbindung gebracht. Aber würde es sich nicht anbieten, wie Alex Albon im Vorjahr in der DTM Rennen zu bestreiten, um in Schuss zu bleiben? "Nein", antwortet Mick Schumacher auf Nachfrage von "Motorsport-Total.com" in Abu Dhabi.