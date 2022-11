"Dieses Jahr habe ich der Formel 1 vorerst auf Wiedersehen gesagt. Aber um mich für etwas anderes zu öffnen, ist es wichtig, sich mit Rückschlägen und Schwierigkeiten abzufinden. Wenn eine Möglichkeit, sich auszudrücken, verschlossen ist, muss man sich eine andere suchen", so Mazepin.

Er fuhr fort: "Es ist das erste Mal, dass ich in dieser Rolle vor euch stehe. Es ist toll, neue Seiten an sich selbst zu entdecken und Entwicklungsmöglichkeiten in eigenen Projekten zu finden."

Mazepin fuhr 2021 an der Seite von Schumacher im Haas. Im unterlegenen Auto konnte der Russe allerdings keine Punkte einfahren.

Anfang des Jahres trennte sich der Rennstall von seinem Fahrer aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Eine Rückkehr ist zur Zeit nicht absehbar.

