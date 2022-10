Das Rennen im Autodromo Hermanos Rodriguez war 2015 in den Kalender zurückgekehrt und erfreut sich bei den Fans seither großer Beliebtheit.

Am kommenden Wochenende werden insgesamt rund 350.000 Anhänger an der Strecke erwartet, die vor allem Red-Bull-Lokalmatador Sergio Pérez unterstützen dürften. Das erste Freie Training findet am Freitag statt ( ab 20:00 Uhr im Liveticker ). Am Sonntag um 21:00 Uhr steigt das Rennen.