Ralf Schumacher hat sich über seinen Neffen Mick, Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael, und dessen Chancen auf einen Platz in der Motorsport-Königsklasse geäußert. "Wenn er an die Vorsaison anknüpfen und sich weiter steigern kann, gibt es für ihn eine Chance auf die Formel 1", sagte der 45-Jährige im Interview mit "Focus Online".

"Mick ist nicht umsonst Formel-3-Meister geworden und hat auch bei Prema einen guten Job gemacht", erklärte Schumacher weiter und betonte: "Für Mick ist 2020 sicherlich ein wichtiges Jahr."

Aufgrund seines erfolgreichen Vaters hat der 21-Jährige mit reichlich Vorschusslorbeeren zu kämpfen. Jedoch sieht Onkel Ralf die Erwartungen auf einen Aufstieg in die Formel 1 bei ihm wesentlich "realistischer" als bei seinem eigenen Sohn David.

"David ist ja Gott sei Dank noch eher im Hintergrund, von Mick wurde sofort viel erwartet. Das liegt vielleicht auch daran, dass es einige größere Auftritte gab", so der sechsfache Grand-Prix-Champion: "David ist ein Jahr in der Formel 4 gefahren, ein Jahr in der Formula Regional European Championship, sitzt jetzt das dritte Jahr im Rennauto und ist gerade 19 - da sind wir also noch weit von allem anderen entfernt. Und da sind Hoffnung und Erwartung auch zu groß."

