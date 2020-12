Für Fragen, wann der Schumi-Sohn zu Ferrari oder Mercedes wechseln werde, sei es schlichtweg zu früh. "Mick hat jetzt die Formel 2 gewonnen. Das ist wieder ein Zeichen, dass er in der Lage ist, ein guter Rennfahrer zu werden. Auch in der Formel 1. Jetzt muss man ihm mal ein bisschen Zeit geben, diese ersten Schritte zu machen."

Dort müsse sich Schumacher zunächst dem Vergleich mit dem eigenen Teamkollegen Nikita Mazepin stellen, der ebenfalls ein Rookie ist. "Jetzt muss man ihm einfach zwei, drei Jahre geben, um sich dort zu entfalten. Vielleicht kriegt er dann ja eine Chance in einem Ferrari. So wie George Russell das bei uns bekommen hat."

Wolff traut Schumacher eine ähnliche Entwicklung zu: "Wie man so schön sagt: The World is his Oyster (Die Welt steht ihm offen; Anm. d. R.). Er hat so viel Zeit, sich zu entwickeln, und ich glaube, er kann eine Karriere in der Formel 1 machen."