Zu diesem Zweck müsse man die "Unternehmensressourcen in Forschung und Entwicklung in die Bereiche der zukünftigen Antriebs- und Energietechnologien lenken", hieß es weiter. Die Saison 2021 wird man noch zusammen mit Red Bull und AlphaTauri als Motorenhersteller bestreiten, danach müssen sich die Bullen einen neuen Antriebspartner suchen.

"Diese Entscheidung stellt uns als Team natürlich vor Herausforderungen, aber wir waren bereits in dieser Situation. Und da wir gut aufgestellt sind, sind wir dafür gerüstet, wirkungsvoll zu reagieren, wie wir es bereits in der Vergangenheit bewiesen haben", so Horner weiter. "Wir danken allen bei Honda für ihre außerordentlichen Bemühungen und ihre Entschlossenheit."

Auch Red Bulls Motorsportkonsulent Helmut Marko schlägt in die gleiche Kerbe: "Beide unsere Rennteams haben in den vergangenen Saisons starke und erfolgreiche Beziehungen zur Honda Motor Company aufgebaut. Wir verstehen die Entscheidung von Honda und respektieren die Richtung, die sie in Anbetracht der neuen Herausforderungen, die sich in der Automobilindustrie darstellen, getroffen haben."