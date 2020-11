Bei Amnesty International kennt man sich mittlerweile ganz gut aus mit der Formel 1 - und in Zukunft wird es noch mehr Berührungspunkte geben. Trotz Kritik der Menschenrechtsorganisation hat die Königsklasse ihr Debüt in Saudi-Arabien nun offiziell bestätigt. Ab der kommenden Saison soll der Wüstenstaat fester Teil des Rennkalenders werden.

Die Diskussionen, die nun wieder Fahrt aufnehmen, haben die Macher daher offensichtlich längst eingeplant. Parallel zur Bestätigung verbreitete die Rennserie am Donnerstag ein Statement: Sportarten wie die Formel 1 seien "in einer einzigartigen Position, um Grenzen zu überwinden, Kulturen und Gesellschaften zu vereinen. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und haben unseren Standpunkt in Menschenrechtsfragen all unseren Partnern stets deutlich gemacht."