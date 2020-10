Bei Aston Martin freue man sich auf den viermaligen Formel-1-Weltmeister "und darauf, dass er uns auf das Level hebt, das er von den größeren Teams gewohnt ist", sagte Szafnauer: "Ich bin sicher, er kann uns zeigen, worauf es ankommt, wenn man um Siege und Titel kämpfen will. Und wir werden ihm helfen, wieder das Können abzurufen, das ihn ausgezeichnet hat. Deshalb sollte die Kombination erfolgreich werden."

Szafnauer hofft darauf, dass Vettel "uns die Richtung vorgibt, in die wir das Team und das Auto entwickeln müssen. Wie geht ein Top-Team an ein Wochenende heran, was haben Ferrari und Red Bull anders gemacht als wir?" Ein solcher direkter Vergleich sei sinnvoll, um sich das Beste herauszupicken: "Das wiederum wird uns ermöglichen, den nächsten Schritt zu machen."