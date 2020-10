In Imola (31. Oktober/1. November) wird erstmals gezielt der traditionell für Trainingseinheiten reservierte Freitag ausgespart. Vor dem Qualifying am Samstagnachmittag dürfen die Fahrer in der Emilia Romagna nur 90 Minuten zum Üben auf die Strecke, normalerweise haben sie auf zwei Tage verteilt insgesamt 240 Minuten Training zur Verfügung. Der Grand Prix findet dann in bekanntem Format am Sonntag statt.