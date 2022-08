Der 57-Jährige öffnete dem viermaligen Weltmeister die Tür für eine weitere Zusammenarbeit. "Wenn er Interesse hat, Teil unseres Systems zu werden, und die Ansätze zueinander passen, würde ich ihn natürlich hier begrüßen", erklärte Domenicali, der von 2007 bis 2014 als Teamchef bei Ferrari arbeitete.

Vettel hatte in der vergangenen Woche in einem Video auf seinem neu gegründeten Instagram-Kanal verkündet, seine aktive F1-Laufbahn nach dieser Saison zu beenden und seine Beweggründe geschildert. Der Heppenheimer erklärte, in Zukunft mehr Zeit mit seiner Frau und seinen drei Kindern verbringen zu wollen.