Doch nicht nur das: Der Software-Entwickler überquerte nach 3 Stunden und 58 Minuten und damit in unter vier Stunden die Ziellinie und lief sich mit dieser Zeit ins Guinness Buch der Rekorde: Crawford ist von nun an der schnellste Mann bei einem Marathon in Rennmontur.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Hamilton droht Startplatzstrafe

Formel 1 Auf anderer Ebene: Red Bull und Honda arbeiten weiter zusammen VOR 4 STUNDEN

Stroll lobt Vettel: "Sebastian ist ein großartiger Teamkollege"

Formel 1 Wolff gibt zu: Habe bei Duell Hamilton vs. Rosberg Fehler gemacht VOR EINEM TAG