Frei von dieser Last fuhr Vettel auch gleich auf Platz zehn - und damit zum ersten Mal seit Silverstone rund einen Monat zuvor wieder in die Punkte.

Und laut eigener Aussage müssen solche Ergebnisse auch für die zweite Saisonhälfte das Ziel sein.

"Ich kann keine Versprechungen machen, aber wir werden unser Bestes versuchen", sagte er und versprach: "Ich werde kämpfen bis zum Schluss. Jetzt freue ich mich auf die Pause und dann auf die noch ausstehenden Rennen."

Zukunft in den USA? IndyCar-Team lockt Vettel

"Wir müssen weiter hart arbeiten. Unsere Schwäche ist das Qualifying am Samstag. Im Rennen sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Und das Ziel ist, in jedem Rennen Punkte zu holen, auch wenn es nur ein oder zwei Punkte sind", erklärte der Deutsche.

"Das wird aber schwierig bei unserer Ausgangslage", stellte er fest. Denn Aston Martin liegt aktuell nur auf dem neunten und vorletzten WM-Rang. "Ich werde die letzten Rennen aber genießen und werde versuchen, vollen Schwung mitzunehmen", so Vettel.

"Ich weiß, wie man diesen Job macht, und so mache ich es bis zum Schluss", versicherte der viermalige Weltmeister, der bis zu seinem Abschiedsrennen in Abu Dhabi alles geben möchte - und seinen bevorstehenden Rücktritt auch nicht als Ablenkung sieht.

So habe er in Ungarn zum Beispiel auch nur begrenzt mitbekommen, wie die Reaktionen auf seine Rücktrittsankündigung ausgefallen sind. "Ich bin ja generell niemand, der sich in der Kommentar-Spalte tummelt", erinnerte er.