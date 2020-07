Jacques Villeneuve ist überzeugt, dass Red Bull Sebastian Vettel 2021 von Ferrari zurückholen sollte. Der Weltmeister von 1997 glaubt, dass eine Fahrerpaarung aus Vettel und Max Verstappen vor allem für das Team auf der Jagd nach Titeln ein großer Schritt nach vorne wäre. Verstappens aktuellen Teamkollegen Alexander Albon hält der Kanadier dagegen für zu schwach.

Die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Sebastian Vettel zu Red Bull halten sich. Zwar stellt man sich bei den Bullen weiterhin schützend vor Alexander Albon. Doch Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve erklärt bei "Sky", Adrian Newey baue regelmäßig Autos, die "sehr schwer zu fahren" seien. "Der Unterschied zwischen Max Verstappen und Alexander Albon ist klar zu sehen", so der Kanadier.



Während Verstappen die Probleme des RB16 umfahren kann, hat Albon damit größere Schwierigkeiten. Villeneuve erinnert: "Vettel hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er mit Neweys Autos umgehen kann. Deshalb wäre er der perfekte Teamkollege für Verstappen." Laut Villeneuve hätte Red Bull dann eine Paarung, bei der beide Fahrer das Auto "am Limit" fahren könnten.

