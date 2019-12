Ricciardo ist mit vier Einträgen in das Register der König der Strafen 2019. Er verursachte in Aserbaidschan und Brasilien je eine Kollision und wurde zudem in Frankreich für zwei Vergehen neben der Strecke belangt.

Vettel kommt zwar insgesamt "nur" auf drei Vergehen, allerdings war eines davon schwerwiegender, sodass er auf die gleiche Punktzahl wie der Australier kommt.

Je zwei Punkte gab es für das rennentscheidende Abkürzmanöver in Kanada gegen Lewis Hamilton ("unsicheres Zurückkommen auf die Strecke") und die Kollision mit Max Verstappen in Silverstone, sogar drei Punkte bekam er in Monza aufgebrummt, als er nach einem Dreher vor den Racing Point von Lance Stroll fuhr und für dessen Abflug sorgte. Kein anderer Fahrer hat sich in diesem Jahr ein Vergehen geleistet, das mit drei Punkten belastet wurde.

Kwjat auf dem dritten Rang der Bad Boys

Den dritten Podestplatz in Sachen Strafen hat sich Toro Rossos Daniil Kwjat abgeholt, der mit Kollisionen in China, Mexiko und den USA insgesamt fünf Punkte sammelte. Dahinter folgen Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas) und Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) mit je vier Punkten.

Valtteri Bottas (Mercedes) und Lando Norris (McLaren) kamen als einzige Fahrer ohne einen einzigen Strafpunkt durch die Saison.

Die aktuellen Punkte werden mit in die neue Saison genommen und verfallen nach genau einem Jahr. Akut bedroht von einer Rennsperre ist allerdings kein Pilot: Erst bei zwölf Punkten wird ein Fahrer für ein Rennen gesperrt - und dieser Fall ist seit der Einführung des Systems vor einigen Jahren noch nicht vorgekommen. Zumindest nicht in der Formel 1.

Raghunathan macht Punkte voll

In der Formel 2 schaffte Mahaveer Raghunathan 2019 hingegen das Kunststück, sogar zweimal die zwölf Zähler vollzumachen. Dort werden die Zähler am Ende der Saison aber wieder auf null gesetzt, sodass der Inder seine zweite Sperre nicht einmal absitzen muss.

Trotzdem muss Vettel aufpassen, denn bis zum 9. Juni 2020 hat er mindestens seine sieben Punkte auf dem Konto. Das heißt, dass er bis dahin maximal vier weitere Punkte sammeln darf, ansonsten muss er ein Rennen aussetzen. Daniel Ricciardo verliert bereits am 28. April zwei Zähler.

