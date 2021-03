Publiziert 12/03/2021 Am 09:10 GMT | Update 12/03/2021 Am 09:51 GMT

Weder Weltmeister Lewis Hamilton noch Teamkollege Valtteri Bottas konnten so in den ersten beiden Stunden des ersten Testtages in Bahrain eine Rundenzeit verzeichnen.

Einzig der Finne fuhr für eine Runde aus der Mercedes-Box, musste im Anschluss jedoch sofort wieder in die Garage abbiegen.

Obwohl es sich bei den Fahrten in Bahrain lediglich um ein erstes Abtasten handelt, stellt die Zwangspause durchaus ein Problem dar.

Aus Kostengründen wurden die Testfahrten von sechs auf drei Tage verkürzt. Jedem Fahrer stehen damit im Idealfall nur zwölf Stunden zur Verfügung, um sich vor dem ersten Saisonrennen am 28. März an gleicher Ort und Stelle an seinen neuen Rennwagen zu gewöhnen.

Mick Schumacher: Getriebewechel auch bei Haas

Der amtierende Konstrukteursweltmeister war aber nicht das einzige Team, das zum Auftakt mit technischen Problemen zu kämpfen hatte.

Auch Debütant Mick Schumacher vom US-Rennstall Haas musste unfreiwillig einen Stopp in der Box einlegen. Wie "Sky" berichtet, gab es am Boliden des 21-Jährigen Hydraulikprobleme, weshalb das Getriebe ebenfalls ausgewechselt werden musste. Schumacher hatte bis dahin lediglich sieben vollständige Runden gedreht.

Zunächst ohne Probleme konnte Sebastian Vettel bei mehr als 30 Grad und starkem Wind seine Runden drehen - in komplett neuem Look: Nach sechs Jahren in Ferrari-Rot ist der viermalige Weltmeister nach seinem Wechsel zu Aston Martin nun in British Racing Green unterwegs.

Der Helm des Heppenheimers ist zudem nicht mehr weiß mit einem schwarz-rot-goldenen Streifen, sondern trägt das auffällige Pink eines Teamsponsors.

(mit SID)

Hamilton und Bottas stellen den neuen Silberpfeil vor

