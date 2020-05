Mercedes-Boss Toto Wolff wird seine Rolle als Teamchef der Silberpfeile zum Ende des Jahres angeblich aufgeben. Der 48-Jährige soll nach Informationen von "Sport1" und "F1-Insider.com" anschließend ins Aufsichtsgremium des Teams wechseln. Ein Nachfolger für den Österreicher steht demnach noch nicht fest. Wolff und Mercedes haben seit 2014 immer den Fahrer- als auch den Konstrukteurstitel gewonnen.

Wolff, der seit 2013 Motorsportchef bei Mercedes ist, besitzt 30 Prozent der Anteile am Mercedes-Werksteam. Die restlichen 70 Prozent liegen beim Daimler-Konzern. Der Österreicher soll zudem mit seinem Freund Lawrence Stroll, Mitbesitzer von Racing Point, zusammen in Zukunft noch mehr Anteile am F1-Team der Silberpfeile übernehmen.

Milliardär Stroll hält selbst 25 Prozent der Anteile von Aston Martin, auch Wolff besitzt dort Anteile. Die britische Traditionsmarke kommt 2021 zurück in die Formel 1 und beerbt Racing Point.

Die Verknüpfungen zwischen Mercedes und Aston Martin gehen aber noch weiter. Ex-AMG-Chef Tobias Moers wurde am Dienstag als neuer Chef von Aston Martin verkündet. Moers gilt als enger Vertrauter von Daimler-Vorstandschef Ola Källenius.

Die Anzeichen verdichten sich also, dass Mercedes und Aston Martin in Zukunft gemeinsame Sache machen. So könnten beispielsweise Wolff und Stroll in Zukunft zusammen Mehrheitseigner vom Mercedes F1-Team werden.

