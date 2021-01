Der ehemalige Teambesitzer blickt in einem Interview mit "Reuters" zurück: "Jordan dümpelte vor sich hin, bis wir Damon Hill bekamen und jeder weiß, dass er nicht der schnellste aller schnellen Fahrer war. Aber was er hatte, war ein enormes Wissen und die Fähigkeit, zu gewinnen, und das brachte er von Williams mit."

GESTERN AM 17:46

"Er hat unsere Siegesserie in Gang gebracht", erinnerte sich Jordan an den ersten Formel-1-Triumph des Teams - einen Doppelsieg mit Hill und Ralf Schumacher beim Grand Prix von Belgien 1998. Im Jahr darauf folgten zwei weitere Siege mit dem Deutschen Heinz-Harald Frentzen und der dritte Platz in der Gesamtwertung.