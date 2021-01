Der 41-Jährige, der 2009 für Brawn den Titel in der Königsklasse gewonnen hatte, schwärmte: "Was sie auf die Beine gestellt hat, ist beinahe unglaublich." Button hatte erst jüngst bekannt gegeben, dass er vier Jahre nach seinem Karriereende als Berater des Teams Williams in die Formel 1 zurückkehre.