Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass in der Formel 1 publik wurde, dass sich Mercedes-Superstar Lewis Hamilton und Ferrari-Präsident John Elkann 2019 gleich zweimal getroffen hatten. Zum Saisonende 2020 ist ein Wechsel des nunmehr siebenmaligen Weltmeisters zur Scuderia aus Maranello aber kein Thema mehr.

Die Absage hat Hamilton passenderweise in einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport" zugestellt. Man habe gesprochen, räumt er darin ein, "aber das ging nie darüber hinaus, grundsätzlich zu verstehen, welche Optionen auf dem Tisch liegen [...]. Unsere Positionen haben nie übereingestimmt. Es kommt halt auch aufs Timing an, und letztendlich wird es schon einen Grund haben, dass es nicht geklappt hat."

Hamiltons Vertragsverlängerung bei Mercedes, so berichtet es zumindest Teamchef Toto Wolff, ist inzwischen nur noch eine Formsache. Im Januar wird der Superstar 36. Viele Formel-1-Beobachter gehen davon aus, dass der nächste Vertrag sein letzter als aktiver Rennfahrer sein könnte. Was bedeuten würde, dass der Traum von Hamilton im Ferrari tot ist.

Er sei in all den Jahren "nie wirklich knapp dran" gewesen, das Team zu wechseln, entgegnet er auf die Frage von "Motorsport-Total.com", ob seine Gespräche mit Elkann in all den Jahren bei Mercedes die größte Versuchung waren, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen.