Anfang Juli gewann er dann ein Rennen in Spielberg - und fuhr seitdem in vier von sechs Rennen Zähler ein.

Im ersten Sprint auf dem belgischen Traditionskurs am Samstagvormittag war Schumacher von Rang fünf gestartet und hielt sich lange im extrem engen Mittelfeld. Erst auf den letzten Runden verlor er in teilweise heiklen Positionskämpfen noch einige Plätze. Den Sieg sicherte sich der Italiener Lorenzo Colombo vom Campos-Team.

Den zweiten Sprint startete der Deutsche aufgrund der Reverse-Grid-Regel dann von Rang zwei: Die besten Zwölf des ersten Laufs gehen in umgekehrter Reihenfolge ins Rennen. Schumacher hielt den Rang in einem von Unfällen unterbrochenen Rennen problemlos, sein Teamkollege Jack Doohan (Australien) gewann.

Der Norweger Dennis Hauger (Prema) führt die Gesamtwertung weiter souverän an. Am Sonntag folgt in Spa noch das Hauptrennen, bei dem Schumacher Startplatz acht inne hat.

(SID)

