Der Porsche-Neuzugang startet das zweite Rennen des Wochenendes nur von P16. Teamkollege Andre Lotterer war neben den ausgeschlossenen Mercedes- und Venturi-Piloten der fünfte Fahrer, der am Qualifying nicht teilnahm.

Neben Polesetter Frijns startet diesmal überraschend Sergio Sette Camara (Dragon-Penske; 2.) aus der ersten Reihe. In der zweiten Startreihe finden sich Sam Bird (Jaguar; 3.) und Oliver Turvey (NIO; 4.) ein.

Am Freitag hatten die Mercedes-Teams zum Auftakt der Formel-E-WM 2021 in Riad noch alles im Griff. Werkspilot Nyck de Vries fuhr im ersten Rennen des Wochenendes zum Sieg, Edoardo Mortara aus dem Mercedes-Kundenteam Venturi auf den zweiten Platz.

Am Samstag sah die Sache anders aus. Denn beim zweiten Qualifying des Wochenendes durften sowohl Mercedes als auch Venturi gar nicht antreten. Grund war ein heftiger Crash von Edoardo Mortara im vorangegangenen Freien Training. Der Crash passierte, nachdem das Training bereits beendet war.

Nach einem routinemäßigen Übungsstart auf der langen Gerade, auf der in Riad gestartet wird, schoss Mortaras Venturi-Bolide in der folgenden 90-Grad-Rechtskurve (Kurve 18) aus noch ungeklärten Gründen geradeaus in die von einer TecPro-Barriere geschützte Mauer.