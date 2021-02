Am Sieg des Briten Sam Bird im Jaguar änderte sich dadurch nichts, dahinter kam es aber zu etlichen Verschiebungen. Bester Deutscher auf Rang zehn war letztlich der Worndorfer Pascal Wehrlein im Porsche vor seinem Markenkollegen Andre Lotterer. Für den Oberstdorfer Maximilian Günther (BMW) war das Rennen wie schon am Freitag nach einem Unfall vorzeitig beendet.

In der Meisterschaft ist Rast nach Rang vier am Freitag als Siebter mit 13 Punkten der beste Deutsche, in Führung liegt Auftaktsieger Nyck de Vries (Niederlande/Mercedes) mit 32 Zählern.

Der Rennkalender in der Formel E steht bislang nur bis Juni, Fragezeichen stehen unter anderem hinter einem Rennen am Traditionsstandort Berlin. Bislang sind acht Rennen an sechs Standorten terminiert. Der dritte Lauf ist für den 10. April in Rom vorgesehen.