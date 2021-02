Angeführt wurden de Vries' Verfolger in der Superpole von Pascal Wehrlein (Porsche). Wehrlein startet somit neben dem Polesetter aus der ersten Reihe in das erste Nachtrennen der Formel-E-Geschichte.

In der zweiten Reihe nehmen Rene Rast (Audi; 3.) und Edoardo Mortara (Venturi; 4.) Aufstellung. In der dritten Reihe stehen Alex Lynn (Mahindra; 5.) und Mitch Evans (Jaguar; 6.), die beide erst nachträglich ins sechsköpfige Teilnehmerfeld für die Superpole gerutscht sind.

In der letzten Reihe für das Samstagsrennen stehen Sérgio Sette Câmara (Dragon-Penske) nach einem Crash im Qualifying und Robin Frijns (Virgin), der am Qualifying gar nicht teilgenommen hat. Der Niederländer war im vorangegangenen zweiten Freien Training einer von zwei Fahrern, die ihr Auto in die Mauer gesetzt hatten. Der andere war Müller, der aber trotzdem am Qualifying teilnehmen konnte.

Der Start zum ersten der beiden Flutlicht-Rennen auf dem Stadtkurs in Diriyya erfolgt in MEZ umgerechnet um 18:00 Uhr. Die Renndistanz beträgt in der Formel E auch in der ersten WM-Saison jeweils 45 Minuten plus eine Runde.