Im Qualifying am Vormittag war es schon das packende Duell in Marrakesch: António Félix da Costa gegen Maximilian Günther. Der Portugiese hatte am Ende das bessere Ende für sich und schnappte sich mit 69 Tausendstelsekunden Vorsprung die Pole Position vor dem deutschen BMW-Piloten.

Im Rennen ging der Zweikampf dann weiter. Unter den Augen von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff gewann der portugiesische Techeetah-Fahrer auch den Start und setzte sich schnell ab. Günther war der Einzige, der folgen konnte. Dahinter entstand bereits früh eine Lücke zu André Lotterer (Porsche) auf Rang drei.

Video - Nicht zu schlagen in Marrakesch: Da Costa schnappt sich die Pole 01:53

Günther kämpft mit beiden Techeetahs

Knapp 24 Minuten vor dem Ende schnappte sich Günther dann mit Hilfe des Attack-Mode den führenden da Costa. Einige Runden später konterte der Portugiese ebenfalls mit Attack-Mode und holte sich die Spitzenposition zurück. Dahinter zog Weltmeister Jean-Éric Vergne (Techeetah) an Lotterer vorbei. Der Franzose zeigte eine spektakuläre Vorstellung und arbeitete sich von Platz elf am Start auf den dritten Platz vor. Lotterer fiel in Folge bis auf Rang acht zurück.

An der Spitze musste Günther etwas abreißen lassen und hatte bald Vergne im Rückspiegel. Der Weltmeister quetschte sich mit einem harten Manöver Ende der langen Gerade am Deutschen vorbei. Da Costa zog vorne mittlerweile einsam seine Kreise und feierte einen souveränen Sieg. Den Doppelsieg für Techeetah verhinderte Günther mit einem starken Move in der letzten Runde. Vergne war am Ende ein wenig die Power ausgegangen, konnte aber noch Rang drei vor Sébastian Buemi (Nissan) verteidigen.

