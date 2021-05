Publiziert 08/05/2021 Am 09:10 GMT

Nun bleibt der Streckenverlauf im Vergleich zur Formel-1-Variante aber unverändert, womit ein Rechtsknick von nahezu 90 Grad durchfahren werden muss.

Diese Änderung wurde umgesetzt, damit es eine weitere Bremszone gibt, in der die Fahrer Energie rekuperieren können.

Verändert wurde gegenüber der ursprünglichen Planung auch die Position für die Aktivierung des Attack-Mode. Anstatt auf der Außenseite der Haarnadelkurve, befindet sich diese nun außen am Eingang der Kasino-Kurve. Außerdem wird eine im Vergleich zur Formel 1 engere Variante der Hafenschikane gefahren.

Diese kurzfristigen Änderungen bedeuteten für die Teams in der Vorbereitung auf das Rennen ein wenig zusätzliche Arbeit. "Das bedeutet, dass wir uns einige Dinge, die wir im Simulator herausgefunden haben, noch einmal anschauen müssen", sagt Audi-Teamchef Alan McNish. "Die Abstimmung des Autos wird sich dadurch nicht grundsätzlich ändern. Es geht da mehr um das Energieprofil im Rennen."

Unerwartete Vorbereitung für Vandoorne

Mercedes-Pilot Stoffel Vandoorne hingegen konnte sich auf die Veränderungen, die den Teams vorab mitgeteilt worden waren, hingegen schon vorbereiten. Aufgrund seines Einsatzes beim Saisonauftakt der Langstrecken-WM am vergangenen Wochenende in Spa-Francorchamps saß der Belgier erst zu Beginn dieser Woche im Simulator.

"Das war in dem Fall sogar von Vorteil, weil die Änderungen an der Strecke recht kurzfristig kamen", sagt der Belgier der englischsprachigen Ausgabe von "Motorsport.com". "Die einzige Änderung im Vergleich zum Simulator ist die Position des Randsteins in Kurve 10 und 11 [die Hafenschikane]. Aber das ist nur eine geringfügige Änderung."

