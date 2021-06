Publiziert 19/06/2021 Am 13:47 GMT

Das Layout besteht aus einem 1,25 Meilen Oval, in dessen Infield sich auch eine normale Rennstrecke befindet.

Zwischen 2005 und 2009 gastierte die Tourenwagen-Weltmeisterschaft WTCR als erste internationale Rennserie auf dieser Strecke. Die Formel E wird jetzt ein abgeändertes Layout zur damaligen Streckenführung befahren.

Nach Kurve 3 wird die Formel E nach links in eine enge Haarnadel abbiegen und damit eine der beiden Ovalkurven auslassen. Ab Kurve 6 folgt man dann wieder der regulären Streckenführung des Infield-Kurses.

Monaco Monaco-Sieger Da Costa: "War das riskanteste Manöver meiner Karriere" 08/05/2021 AM 17:18

Die Aktivierungszone für den "Attack-Mode" befindet sich auf der Außenseite von Kurve 8. Ein Highlight von Puebla ist die überhöhte Zielkurve des Ovals, die die Autos auf die Zielgerade führt. Insgesamt umfasst die Formel-E-Strecke 15 Kurven und beträgt 2,98 Kilometer.

Das Autodromo Miguel E. Abed befindet sich rund 30 Kilometer östlich von Puebla. Es gibt rund 42.500 Plätze für Zuschauer. Am kommenden Wochenende werden pro Tag 10.000 Fans zugelassen sein. Nach dem Stadtkurs in Monaco sind in dieser Saison bei der Formel E erstmals auf einer "normalen" Rennstrecke Fans erlaubt.

Die meisten Fahrer werden die Strecke im Training erst kennenlernen müssen. Eine weitere Herausforderung betrifft die dünne Luft. Puebla befindet sich rund 2.000 Meter über Seehöhe.

Am Samstag und Sonntag wird das Rennen jeweils um 23:04 Uhr deutscher Zeit gestartet.

Da Costa zieht noch an Evans vorbei: Das spannende Finale in Monaco

Monaco Da Costa zieht noch an Evans vorbei: Das spannende Finale in Monaco 08/05/2021 AM 17:01