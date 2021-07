Kapstadt in Südafrika am 26. Februar, Vancouver in Kanada am 2. Juli und, wie bereits angekündigt, Seoul in Südkorea am 13./14. August feiern ihre Premieren in der neuen Formel-E-Saison.

Seoul fungiert als eines von vier Doppel-Events mit je zwei Rennen. Die anderen drei sind Riad (Saudi-Arabien), New York (USA) und London (Großbritannien). Der Double-Header in Riad wird Ende Februar die Saison eröffnen, jener in Seoul wird sie Mitte August beenden. Das Deutschland-Rennen steigt traditionell in Berlin, und zwar am 14. Mai.

Abgesehen vom Rennkalender wurde für die Saison 2022 auch das Sportliche Reglement ratifiziert. So wird die Leistung der Gen2-Autos in der neuen Saison wie geplant von 200 auf 220 Kilowatt im Normalmodus (kein Attack-Mode; kein Fan-Boost) angehoben.

Zudem gibt es ab der kommenden Saison die Möglichkeit, ein mit Rot unterbrochenes Rennen je nach Situation entweder wie gehabt mit einem fliegenden Restart hinter dem Safety-Car fortzusetzen, oder aber einen zweiten stehenden Start durchzuführen. Letztgenannte Option ist neu.

Und was den eigentlichen Start eines Rennens betrifft, greift schon beginnend mit dem E-Prix von New York 2021 an diesem Wochenende eine Neuregelung. Der Rennleiter hat ab sofort die Möglichkeit, ein aufgrund der Streckenbedingungen hinter dem Safety-Car gestartetes Rennen abzubrechen und mit einem stehenden Start fortzusetzen, sofern es die Streckenbedingungen erlauben.

Der Formel-E-Kalender 2022:

28.01.: Riad 1

29.01.: Riad 2

12.02.: Mexiko-Stadt

26.02.: Kapstadt

19.03.: China (Ort noch offen)

09.04.: Rom

30.04.: Monte Carlo

14.05.: Berlin

04.06.: noch offen

02.07.: Vancouver

16.07.: New York 1

17.07.: New York 2

30.07.: London 1

31.07.: London 2

13.08.: Seoul 1

14.08.: Seoul 2

