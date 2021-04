Formel E

Formel E - Valencia ePrix: Dennis hält Konkurrenz um Lotterer und Lynch in Schach

Jake Dennis (BMW) hat den ePrix in Valencia am Sonntag für sich entschieden. Der Brite hielt dabei die Konkurrenz um André Lotterer und Alex Lynch auf der letzten Runde in Schach. Das Finale im Video.

00:02:49, vor einer Stunde