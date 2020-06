Arminia Bielefeld hat gegen den SV Darmstadt 98 am 32. Spieltag einen 1:0 (0:0)-Sieg eingefahren und sich damit die Meisterschaft in der 2. Bundesliga gesichert. Den entscheidenden Treffer des Abends erzielte Manuel Prietl (52.). Die Ostwestfalen stehen mit 64 Punkten neun Zähler vor dem zweitplatzierten Hamburger SV und damit uneinholbar an der Tabellenspitze.

So lief das Spiel:

Am Donnerstagabend war klar zu sehen, welches der beiden Zweitliga-Topteams noch etwas zu gewinnen hatte: Während die Arminia bereits als Aufsteiger feststand und auch die Zweitliga-Meisterschaft so gut wie sicher hatte, ging es für die Gäste aus Darmstadt – zumindest theoretisch – noch um Rang drei und damit die Relegation zur Bundesliga.

Dementsprechend machten die Lilien von Beginn an Druck und liefen hoch an, die erste Chance des Spiels hatte allerdings Cebio Soukou. Der Beniner scheiterte nach vier Minuten alleine vor dem Tor an Darmstadt-Keeper Marcel Schuhen.

Die beiden besten Teams der Zweitliga-Rückrunde lieferten sich ein ansprechendes Duell – die Hausherren hatten Ballbesitz und Spielkontrolle auf ihrer Seite, Darmstadt presste aber aggressiv und wirkte im Umschaltspiel immer gefährlich. Lediglich klare Torchancen waren in der Anfangsviertelstunde Mangelware.

Nach einem Zusammenprall mit Yannick Stark musste Armine Cédric Brunner vom Platz, er wurde in der 23. Minute durch Patrick Weihrauch ersetzt. Auch nach einer halben Stunde hatten die Hausherren die Ruhe weg und diktierten weiter das Spielgeschehen, ohne zu verzweifelt aufs erste Tor spielen zu müssen. Die Lilien hielten dagegen und blieben ihrer Kontertaktik treu, die Partie blieb ansehnlich, ohne hochklassig zu werden. Torlos ging es in die Kabine.

Die erste Aktion nach der Pause gehörte dann wieder den Gästen. Serdar Dursun zog aus knapp zehn Metern aus halbrechter Position ab, Arminia-Keeper Stefan Ortega hielt in höchster Not. Kurz darauf auf der anderen Seite: Marcel Hartel zirkelte eine kurz ausgeführte Ecke auf den Kopf von Manuel Prietl, der verwandelte zum 1:0 (52.) – das Ergebnis bildete den Spielverlauf adäquat ab. Die Führung war Hartels 12. Vorlage in der laufenden Saison.

Auch nach 70 Minuten blieb die Dramaturgie des Spiels dieselbe wie in der Anfangsphase. Doch bis in die Schlussphase gelang es den Gästen nicht, zwingend vor das Bielefelder Tor zu kommen. Die Zeit lief gegen die Lilien.

In der Schlussphase spielte Bielefeld Tiki-Taka: Der Ball lief über rund 20 Stationen, bevor er in die Tiefe ging oder ein 98er dazwischen kam. Der Spitzenreiter fuhr nach 90 Minuten einen letztlich souveränen Sieg ein und sicherte sich seine vierte Zweitliga-Meisterschaft, die Lilien haben keine Chance mehr auf Platz drei.

Die Stimmen zum Spiel:

Manuel Prietl (Siegtorschütze Arminia Bielefeld): "Es ist unfassbar, was wir in diesem Jahr erreicht haben. Dass wir heute den Sieg holen, spricht für die Mentalität dieser Mannschaft. Wir freuen uns auf die Bundesliga!"

Marcel Schuhen (Torwart Darmstadt 98): "Das Gegentor war nicht mein Fehler. Ich muss einen Korrekturschritt machen, falls er kurz kommt. Dann geht er ins Lange Eck. Uns hat heute das Quäntchen gefehlt, aber wir sind auf einem guten Weg."

Dimitrios Grammozis (Trainer Darmstadt 98): "Wir hätten heute durchaus mehr mitnehmen können als null Punkte. Leider hat uns die Effektivität gefehlt. Bitter dass wir das Gegentor durch einen Standard bekommen. Trotzdem nehmen wir das Positive mit."

Der Tweet zum Spiel:

Topspiel? Gibts nicht nur im Oberhaus! Mit Bielefeld und Darmstadt trafen am Donnerstag die zwei besten Teams der Rückrunde aufeinander.

Das fiel auf: Premiere

Gegenüber dem 4:0 über Dynamo Dresden lief die Arminia am Donnerstag mit fünf Veränderungen auf: Sven Schipplock kam so zu seinem ersten Startelfeinsatz in der zweiten Bundesliga für die Ostwestfalen. Gratulation!

Die Statistik zum Spiel: 5

Jedes seiner letzten fünf Duelle gegen Darmstadt 98 konnte Bielfeld gewinnen und bleibt im Jahr 2020 in der Liga ungeschlagen.

