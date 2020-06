Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld steht als erster Aufsteiger in die Bundesliga fest. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus ist nach dem 1:1 (1:0) des Hamburger SV am Dienstagabend gegen den VfL Osnabrück nicht mehr von den Aufstiegsplätzen zu verdrängen. Bielefeld steht drei Spieltage vor Saisonende mit 61 Punkten an der Tabellenspitze.

Kaum war der Ausrutscher des Hamburger SV perfekt, da feierte Arminia Bielefeld auf der Couch die lang ersehnte Rückkehr ins Oberhaus. "Wir sind zurück in der Bundesliga", twitterten die Ostwestfalen: "Alle ACHTung Arminia!"

Dank des 1:1 (1:0) des HSV gegen den VfL Osnabrück spielt die Arminia in der kommenden Saison erstmals seit 2009 wieder erstklassig - es ist der achte Bundesliga-Aufstieg der Klubgeschichte. Für Kapitän Fabian Klos und Co. wird das Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Donnerstag (20:30 Uhr) zum Schaulaufen auf der Alm.

Neuhaus: "Wer jetzt noch daran zweifelt, den schmeiße ich raus"

Erfolgsmacher Uwe Neuhaus wollte zuvor noch nichts von einer großen Aufstiegsfeier wissen. "Ich werde das Bier einsammeln, das geht so nicht", kündigte der Trainer scherzend an, während seine kommenden Aufstiegshelden nach der Vorentscheidung gegen Dynamo Dresden (4:0) im Hintergrund feierten. Doch bei aller augenzwinkernden Zurückhaltung hatte der Partybremser noch eine Warnung an die Spieler hinterher geschoben.

"Wer jetzt noch daran zweifelt, den schmeiße ich raus", sagte Neuhaus. Klos hatte da schon längst die ersten Glückwünsche annehmen wollen. Denn die Arminia hatte die Tür zur Bundesliga mit dem Sieg über Dynamo im Nachholspiel bereits am Montagabend sperrangelweit aufgerissen - die quälende Frage, wann die Rückkehr ins Oberhaus nach Jahren des Auf und Abs perfekt ist, wurde am Dienstabend vorzeitig beantwortet.

Dass die Saison für Bielefeld einen derartigen Verlauf nehmen würde, war für Erfolgstrainer Neuhaus kaum vorauszusehen. Denn die Ostwestfalen hatte im vergangenen August wohl kaum einer auf dem Zettel. Der HSV, der VfB Stuttgart, Hannover 96 und auch der 1. FC Nürnberg galten als Favoriten - aber keinesfalls die Arminia. Ein Vorteil? Seine Mannschaft habe sich "ganz gut im Windschatten" der Topteams bewegt, sagte Neuhaus.

Bielefeld steigert sich nach holprigen Start

Nach holprigem Start steigerte sich das ohne große Erstliga-Erfahrung gestartete Team und gab die Tabellenführung nach dem 15. Spieltag nicht mehr her. Im Laufe der Saison sei der Glaube gewachsen, "dass wir jeden Gegner schlagen können", sagte Neuhaus, der von einem "überragenden Jahr" schwärmt.

Das setzte sich auch gegen Dresden fort. Schon vor dem Spiel habe es in der Kabine "geknistert", verriet Neuhaus, und seine Spieler lieferten. Clauss (10.) mit einem feinen Heber, Startelf-Rückkehrer Andreas Voglsammer (62.), Klos mit seinem 19. Saisontor (65.) und Cebio Soukou (87.) sorgten für einen "perfekten Tag".

Die verbliebenen Spiele genießen dennoch Priorität, denn Neuhaus will die "Überzeugung mit Siegen in die nächste Saison transportieren". Dann kommen Bayern München, Borussia Dortmund oder RB Leipzig auf die Bielefelder Alm. "Die Bundesliga ist ein anderes Kaliber, so viele Siege wie in diesem Jahr werden wir im nächsten Jahr nicht einfahren", sagte Neuhaus. Die Feierstimmung dürfte das aber vorerst nicht trüben.

