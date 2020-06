Mario Gomez feierte im letzten Spiel für den VfB Stuttgart und der wohl letzten Partie seiner Karriere einen Torerfolg, verlor mit den Schwaben zuhause aber 1:3 (1:1) gegen Darmstadt. Der VfB stand schon vor dem letzten Spieltag quasi als direkter Aufsteiger fest. Gomez traf in der 42. Minute, für Darmstadt waren Serdar Dursun (32.), Matthias Bader (53.) und Tobias Kempe (88.) erfolgreich.

So lief das Spiel:

Die Partie begann schleppend, Stuttgart dominierte den Ball, aber kam nicht so wirklich vor das Tor. So kam es wie so häufig, ein Standard brachte ein Tor und dadurch mehr Leben in die Partie.

Stuttgart-Schlussmann Gregor Kobel wollte eine eigentlich ungefährliche Freistoß-Halbfeldflanke abfangen, doch Atakan Karazor ging an den Ball und produzierte eine Kerze. Diese landete bei Serdar Dursun und der traf per Fallrückzieher ins verwaiste Tor (32.).

Nach dem Rückstand erhöhte Stuttgart den Druck und wurde prompt belohnt. Tobias Kempe verlor den Ball in der Vorwärtsbewegung und eröffnete Stuttgart so die Konterchance. Darko Churlinov schickte Silas Wamangituka links in die Tiefe und der legte im Strafraum quer auf Mario Gomez. Der Torjäger vollstreckte im Fallen zum 1:1 (42.). Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeit.

Der zweite Abschnitt verlief dann ähnlich dem Ersten. Stuttgart macht das Spiel und Darmstadt das Tor. Matthias Bader wurde auf der rechte Bahn einfach nicht angegriffen und marschierte Richtung Strafraum. 18 Meter vor dem Tor zog der Darmstädter dann ab. Der Ball schlug links unten im Stuttgarter Gehäuse ein. Der Schuss schien nicht unhaltbar (53.). Beinahe wäre den Gästen sogar ein Doppelschlag gelungen, doch Marcel Heller versagten im Eins-gegen-Eins mit Kobel die Nerven (57.).

Auf der anderen Seite traf erneut Gomez, allerdings ging dem Treffer eine Abseitsstellung von Wamangituka voraus. Deshalb fand der zweite Gomez-Treffer keine Anerkennung (62.).

Nach dieser Entscheidung stand Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus direkt noch einmal im Mittelpunkt. Die Spielleiterin verwies Victor Pálsson mit Gelb-Rot des Feldes (66.). Eine mindestens diskutable Entscheidung, da es die zweite Gelbe Karte für ein Handspiel gab und Pálsson aus kurzer Distanz angeschossen wurde.

Die Überzahl konnte Stuttgart allerdings nicht wirklich nutzen, die Gastgeber kamen lediglich noch zu einer Möglichkeit und diese war ein Weitschuss. Pascal Stenzel verfehlte aus 23 Metern halbrechter Position das linke Kreuzeck nur knapp (75.).

Besser macht es Kempe, der einen schönen Konter über die linke Seite vergoldete. Der Mittelfeldmann wurde zentral am Sechzehnerrand bedient und traf überlegt links unten (88.). Der Sieg war der verdiente Lohn für konzentrierte Darmstädter Leistung.

Die Stimmen:

Mario Gomez (VfB Stuttgart): "Wir haben den Aufstieg geschafft, auch wenn wir heute verloren haben. Ich hatte heute ein bisschen Pipi in den Augen. Wir haben unsere Mission erfüllt. Das war immer mein großer Traum, damit zu gehen. Ich bin dankbar für die Zeit beim VfB, hier meine Karriere zu beenden. Und das es jetzt so gekommen ist, mit diesem grandiosen Erfolg, ist umso schöner."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Ich bin stolz auf die Jungs. Wir haben in der Rückrunde viele Höhen und Tiefen durchlebt. Wir sind immer wieder aufgestanden. Alle haben immer daran geglaubt, dass wir unser Ziel erreichen können. Ich denke, das war auch entscheidend. Es war schön, dass Mario heute in seinem letzten Spiel noch einmal getroffen hat. Schade, dass wir verloren haben, aber über allem steht, dass wir unser Ziel erreicht haben und das können wir auch feiern."

Dimitrios Grammozis (Trainer SV Darmstadt 98): "Ich gratuliere dem VfB zum Aufstieg. Das hat sich der Verein verdient. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass mir und meinem Trainerteam einen solchen Abschied ermöglicht hat. Wir sind in diesem Spiel, als auch über die gesamte Saison hinweg als Einheit aufgetreten und haben und haben somit den alten Rückrundenrekord geknackt."

Pascal Stenzel (VfB Stuttgart): "Auch wenn wir die Saison nicht mit einem Sieg beenden konnten, steht im Mittelpunkt, dass wir mit dem Wiederaufstieg unser Ziel erreicht haben. Schön ist auch, dass Mario zu seinem Abschied noch einmal getroffen hat."

Das fiel auf: Mario Gomez

Es war das letzte Spiel von Mario Gomez für den VfB Stuttgart. Dafür hatte Trainer Pellegrino Matarazzo dem Torjäger eine Startelfgarantie gegeben und dieser bedankte sich für das Vertrauen. Gomez traf zum 1:1 und war ein steter Gefahrenherd. Der Ex-Nationalspieler macht sogar noch ein zweites Tor, dies wurde wegen Abseitsstellung jedoch nicht anerkannt (62.).

Die Statistik: 85

Mario Gomez erzielte in seiner illustren Karriere 85 Ligatore für den VfB Stuttgart. 78 davon in der 1.Bundesliga und diese Saison sieben in der 2.Bundesliga. Lediglich drei Spieler können mehr Ligatore für den VfB Stuttgart vorweisen.

