VfB-Stürmerstar Mario Gomez hat sein Karrierende verkündet. Der ehemalige Nationalspieler verläßt nach der erfolgreichen Zweitliga-Saison mit dem VfB Stuttgart, die mit dem Bundesliga-Aufstieg endet, nicht nur die Schwaben, sondern tritt auch von der großen Fußball-Bühne ab. Den Aufstieg mit dem VfB bezeichnete der ehemalige Nationalstürmer als seine "letzte Mission".

Die Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs war nur noch Formsache, der Fokus lag fast allein auf Mario Gomez. Erst erzielte der Torjäger des VfB Stuttgart sein Abschiedstor. Dann verließ er unter lautstarkem Applaus das letzte Mal im VfB-Trikot den Rasen - und schließlich verkündete der Ex-Nationalspieler das Ende seiner Karriere.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

2. Bundesliga "Diekmeier sichert den Klassenerhalt": Spott und Häme für den HSV VOR 3 STUNDEN

"Es war meine letzte Mission für den VfB, nachdem wir es letztes Jahr verkackt haben", sagte der 34-Jährige nach dem 1:3 (1:1) zum Saisonabschluss gegen den SV Darmstadt 98 bei "Sky": "Es war immer mein Traum, meine Karriere hier zu beenden." Die Bundesliga-Rückkehr der Schwaben geriet nicht mehr in Gefahr. Nach einjähriger Abstinenz kehrt der VfB ins Oberhaus zurück, das jedoch ohne Gomez.

Gomez: "War mein Ziel, mich als Erstligaspieler verabschieden"

"Das war mein absolutes Ziel, mich hier als Erstligaspieler zu verabschieden", hatte der Stürmer bereits zuvor dem "SID" bei einem Termin von Mercedes-Benz gesagt. Die Entscheidung sei für ihn kein Prozess gewesen, "ich war mir am Anfang der Saison sicher, dass wir aufsteigen werden." Daher habe er den Entschluss gefasst.

Gomez (42.) sorgte mit seinem Abschiedstor in Stürmermanier für den zwischenzeitlichen Ausgleich gegen die Hessen. Das reichte jedoch nicht, weil Serdar Dursun (32.) mit seinem 16. Saisontreffer, Matthias Bader (53.) und Tobias Kempe (88.) im letzten Spiel von Lilien-Trainer Dimitrios Grammozis erfolgreich waren. Darmstadt beendete die Partie nach der Gelb-Roten Karte gegen Victor Pálsson (66.) nur mit zehn Mann.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Hitzlsperger lobt: "Einer der besten Stürmer in Deutschland"

Echte Zweifel am VfB-Aufstieg hatte es in den vergangenen Tagen nicht mehr gegeben. Es war daher genug Zeit, Gomez in den Mittelpunkt zu rücken. Der ehemalige Nationalspieler, der 2007 mit dem VfB die Meisterschaft gewann, wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim künftigen Bundesligisten nicht verlängern.

"Er ist einer der besten Stürmer überhaupt in Deutschland. Er hat es verdient, einen würdigen Abschied zu bekommen", sagte Vorstandschef Thomas Hitzlsperger vor dem Anpfiff am "Sky"-Mikrofon. Trainer Pellegrino Matarazzo, unter dem Gomez vor allem in der entscheidenden Saisonphase nur Statist war, schenkte dem 34-Jährigen in seinem 230. und letzten Pflichtspiel für den VfB einen Startelf-Einsatz.

"Mario Gomez Button"-Sound als Tormusik

Gomez' Teamkollegen suchten ihn immer wieder im Sturmzentrum, allein Gefahr entstand in einer zunächst langatmigen Partie nicht. Dursuns sehenswerter Fallrückzieher nach einem Fehler des VfB-Keepers Gregor Kobel war das erste Highlight und der erste Darmstädter Torschuss überhaupt. Zehn Minuten später traf dann Gomez - und in der leeren Arena ertönte der "Mario Gomez Button"-Sound als Tormusik.

Nach der Pause blieb der VfB gefährlich, vergaß jedoch das Verteidigen. Der unbedrängte Bader nutzte die Schludrigkeiten der Gastgeber, ein Gomez-Treffer auf der anderen Seite wurde wegen einer Abseitsposition im Vorfeld nicht anerkannt. Bei seiner Auswechslung klatschte Gomez mit der gesamten Bank ab.

Das könnte Dich auch interessieren: Watzke keilt gegen Wolfsburg zurück: "Wer selbst 0:4 verliert, sollte die Klappe halten"

(SID)

Play Icon WATCH Wein oder Whiskey? Streich haut wunderbare Anekdote raus 00:00:54

2. Bundesliga KSC rettet sich am letzten Spieltag, Nürnberg muss in die Relegation VOR 5 STUNDEN