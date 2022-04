Unter anderem rückte Etienne Amenyido nach der 0:1-Pleite des FC St. Pauli gegen Hansa Rostock für Simon Makienok in die Startelf. In den ersten Spielminuten fiel der Neuzugang vom VfL Osnabrück allerdings in erster Linie mit zwei Fouls auf. Trotzdem dominierten die Kiezkicker zu Beginn die Partie, doch das hielt nicht lange an.

In der Offensive vergab Niclas Füllkrug eine Riesenchance als er wenige Meter vor dem Tor und nur mit Keeper Nikola Vasilj als Hindernis den Ball links neben den Kasten setzte (25.). Auf der anderen Seite konnte sich der SVW allerdings hauptsächlich bei Christian Groß dafür bedanken, dass seine rechtzeitigen Grätschen einen Rückstand verhinderten.

Trotzdem fiel der erste Gegentreffer noch vor der Pause. Erst bekam Guido Burgstaller nach einem Kontakt mit Mitchell Weiser zwar keinen Strafstoß zugesprochen, aber wenige Minuten später gelang den Kiezkickern das 1:0. Afeez Aremu konnte sich im Mittelfeld behaupten, behielt den Überblick und passte auf links zu Leart Paqarada. Dem 27-jährige Außenverteidiger gelang eine genaue Hereingabe, welche flach vor die Füße des am langen Pfosten heranrauschenden Daniel-Kofi Kyereh kam. Ohne größere Probleme schob der Ghaner die Kugel schließlich ins Ziel (43.).

Der zweite Durchgang gestaltete sich deutlich chaotischer und bot den Zuschauenden weniger herausgespielte Torchancen. Nach einer knappen gespielten Stunde zappelte der Ball schließlich im Netz der Hamburger: Romano Schmid legte eine Flanke Leonardo Bittencourts zurück in den Fünfer. Dort war Füllkrug zur Stelle, der den Ball aus kürzester Distanz in die Maschen jagte. Der Treffer war nicht unumstritten, weil der Bremer Felix Agu zuvor die Hilfe seiner Hand bemühte (58.).

Im weiteren Spielverlauf waren beide Mannschaften um den Siegtreffer bemüht, doch dieser fiel nicht. Auf diese Weise bekommen nun die Aufstiegskonkurrenten Schalke und Darmstadt die Gelegenheit, an die Tabellenspitze zu stürmen.

Die Stimmen:

Romano Schmid (Werder Bremen): "Wir haben das direkte Duell nicht verloren. Wir haben nächste Woche wieder eine schwierige Aufgabe. Der Punkt hilft uns."

Der Tweet zum Spiel:

Sogar der offizielle Account des FC St. Pauli äußerte Zweifel am Gegentreffer. Das war jedoch nicht die einzige Fehlentscheidung des Schiedsrichtergespanns während der Partie. Dieses hat keinen guten Tag erwischt, um das vorsichtig zu formulieren.

Das fiel auf: Wieder VAR in der Kritik

Das Tor Werder Bremens zum 1:1-Ausgleich wurde aufgrund eines möglichen Handspiels in der Entstehung vom VAR überprüft. Umso kurioser die Entscheidung: Tor. An der Seitenlinie benutzte Agu nämlich eindeutig seine Hand, um Marcel Beifus zu tunneln und so an ihm vorbeizugelangen. Entsprechend verärgert zeigten sich auch die St.-Pauli-Fans.

Die Statistik: Null

Noch nie traf Guido Burgstaller gegen Werder Bremen. Mittlerweile hält diese Serie seit zehn Pflichtspielen an. Lieblingsgegner ist etwas anderes.

