Im Winter findet in Katar die Weltmeisterschaft statt und Ilkay Gündogan rechnet sich mit der deutschen Nationalmannschaft durchaus Chancen auf den Titel aus. Zuvor hat der 31-Jährige aber im Saisonfinale mit Manchester City große Aufgaben vor der Brust.

Am Sonntag ist im Premier-League-Topspiel der FC Liverpool und damit der ärgste Verfolger im Meisterschaftskampf (ein Punkt Rückstand) im Etihad zu Gast (17:30 Uhr im Liveticker ). Ein Sieg der Skyblues käme einer Art Vorentscheidung im Titelrennen gleich.

In der Champions League setzte das Team von Pep Guardiola zudem durch den 1:0-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atlético Madrid bereits die Segel auf Halbfinalkurs. ahnt sich in 2022 also Gündogans persönlicher Titelhattrick an?

"Dieses Jahr alle drei Titel zu gewinnen, wäre fast zu schön, um wahr zu sein. Ehrlich gesagt wären auch schon zwei von drei absolut überragend", sagt der gebürtie Gelsenkirchener gegenüber "Redaktionsnetzwerk Deutschland" und fügt an, dass es sich bei Premier League, Champions League und Weltmeisterschaft um die drei wahrscheinlich "am schwierigsten zu gewinnenden Titel im Weltfußball" handle.

Ilkay Gündogan: WM-Titel "sehr weit oben" auf der Wunschliste

Besonders der WM-Pokal stehe dabei auf seiner Wunschliste "sehr weit oben". Einen großen Titel mit der Nationalmannschaft fehlt schließlich noch in der Sammlung des ehemaligen Dortmunders. "Vielleicht spiele ich noch mal eine EM, aber für eine weitere WM müsste schon noch einiges zusammenkommen. Daher wird das wohl meine letzte Chance sein."

Ebenfalls noch nicht gelingen, wollte der Titel in der europäischen Königsklasse des Fußballs - der Champions League. Mit Borussia Dortmund stand er bereits 2013 im Finale gegen den FC Bayern München, traf sogar zum zwischenzeitlichen 1:1. Arjen Robben verhinderte jedoch mit seinem Siegtreffer den Gewinn des Henkelpotts. Im vergangenen Jahr bot sich im Trikot der Skyblues erneut die Chance auf den großen Coup, ManCity unterlag im rein englischen Finale jedoch Thomas Tuchel und dem FC Chelsea (0:1).

In diesem Jahr soll es dann im dritten Versuch klappen.

ManCity: Es geht nicht nur um die Champions League

"Obwohl wir letzte Saison das Finale nicht gewinnen konnten, hat uns die vergangene Spielzeit international sehr weitergeholfen. Wir sind durch die Erfahrungen inzwischen geduldiger geworden und lassen uns von Druck von außen nicht mehr so beeinflussen", schätzt Gündogan ein. Es sei daher auch "gar nicht so schlecht, dass wir national mit zwei spannenden Duellen gegen Liverpool noch einen weiteren Fokus haben. Es geht nicht nur um die Champions League - und das ist auch gut so."

Sowohl am Sonntag in der Liga, als auch im Halbfinale des FA Cups empfangen die Citizens die Reds zu zwei großen Showdowns.

Entscheidende Wochen für Gündogan und seine Teamkollegen.

