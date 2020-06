Der SC Verl ist nach zwölf Jahren Abwesenheit in die Fußball-Drittklassigkeit zurückgekehrt. Im Rückspiel der Aufstiegs-Play-offs genügte dem Vertreter der Regionalliga West in Bielefeld gegen Nordost-Teilnehmer Lok Leipzig aufgrund der Auswärtstorregel ein 1:1 (0:1). Im Hinspiel am vergangenen Donnerstag hatten sich die Klubs in Leipzig 2:2 getrennt.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Verl war in der abgebrochenen Saison in der Regionalliga West Tabellenzweiter. Da der klare Tabellenführer SV Rödinghausen aber auf einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga verzichtete, nahm Verl den Platz in den Aufstiegsspielen ein.

Bundesliga Tönnies legt alle Ämter auf Schalke nieder - Nachfolger steht bereits fest VOR 2 STUNDEN

"Das ist ein Endspiel und in den richtigen Momenten haben wir dann auch unsere Tore gemacht. Insofern bin ich auch davon überzeugt, dass wir verdient aufgestiegen sind", sagte Verls Trainer Guerino Capretti bei "MagentaSport". Er gab zu, am Ende auch "die eine oder andere Träne vergossen" zu haben: "Das wird mir heute Abend wahrscheinlich nochmal passieren. Das darf man aber auch."

Verls Julian Stöckner (45.) sorgte per Eigentor zunächst für die Leipziger Führung, Ron Schallenberg (73.) erzielte den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit wurde die Begegnung für mehrere Minuten unterbrochen, da Schiedsrichter Arne Aarnink verletzungsbedingt nicht weitermachen konnte und durch Assistent Eric Müller ersetzt wurde.

Die Partie wurde von Verl nach Bielefeld verlegt, da infolge des Corona-Ausbruchs in der Fleischfabrik von Ex-Schalke-Boss Clemens Tönnies in Rheda-Wiedenbrück über den gesamten Kreis Gütersloh - zu dem auch Verl gehört - ein Lockdown verhängt worden war.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: "Die Gesundheit hat oberste Priorität": Afrika-Cup auf 2022 verschoben

Play Icon WATCH Bedient sich Pep in Dortmund? ManCity hat angeblich BVB-Verteidiger im Visier 00:02:13

DFB-Pokal Optionen fürs Pokalfinale? Thiago und Tolisso zurück im Training VOR 3 STUNDEN