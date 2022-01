Im Japoma-Stadion von Douala erzielte Karl Toko Ekambi von Olympique Lyon (50./57.) mit seinem vierten und fünften Turniertreffer die entscheidenden Tore für Kamerun, das letztmals 2017 den Afrika Cup für sich entscheiden konnte.

In der Vorschlussrunde trifft Kamerun auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Ägypten und Marokko, die sich am Sonntag (17:00 Uhr) in Jaunde gegenüberstehen.

Die Gastgeber diktierten klar das Geschehen, gingen allerdings teilweise fährlässig mit ihren Torchancen um. Kameruns Abwehrspieler Collins Fai hatte in der 29. Minute den Torschrei auf den Lippen, doch sein Schuss ging ans Außennetz.

Zwei Minuten später verfehlte ein Kopfball von Kameruns Torjäger Vincent Aboubakar nur knapp das Gehäuse von Gambia. Es wäre sein siebter Turniertreffer gewesen. In der 36. Minute entschärfte Gaye einen Kopfball von Aboubakar aus vier Metern, als er geschickt den Winkel verkürzte.

(SID)

