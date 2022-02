2019 war Senegal im Finale an Algerien gescheitert, nun wollen es Mané, Bayern Münchens Bouna Sarr und Co. besser machen und den ersten Titel überhaupt beim kontinentalen Wettbewerb für ihr Land holen.

Der frühere Dortmunder Abdou Diallo (70.), Idrissa Gueye (76.) und Mané (87.) trafen am Mittwoch zur Entscheidung.

Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Blati Toure (83.), der per Knie erfolgreich war, genügte Burkina Faso nicht.

Im ersten Durchgang hatte der ägyptische Schiedsrichter Bamlak Tessema Weyesa zweimal auf Strafstoß für Senegal entschieden, nach Sichtung der Videobilder revidierte er dies aber jeweils.

Mané macht den Deckel drauf

Im zweiten Durchgang schlug der Favorit dann zweimal innerhalb von nur sechs Minuten zu: Diallo traf nach einer Ecke, Gueye nach Zuspiel von Mané. Als sich der Underdog nochmal wehrte und zum 1:2 kam, machte Mané alle Hoffnungen Burkina Fasos zunichte.

Am Mittwoch hatten die Organisatoren zudem recht kurzfristig Änderungen am Turnierplan vorgenommen und das Spiel um Platz drei von Sonntag auf Samstag vorgezogen. Das "kleine Finale" und das Endspiel am Sonntag auszutragen, sei logistisch nicht zu stemmen.

Daher trifft Burkina Faso nun bereits am Samstag (20:00 Uhr) in der Hauptstadt Jaunde auf den Verlierer zwischen Ägypten und Kamerun.

