Deutsche Profis fehlen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern auf der Shortlist.

2019 ging die prestigeträchtige Auszeichnung an Megan Rapinoe und Lionel Messi, 2020 wurde der Ballon d'Or aufgrund der Corona-Pandemie nicht vergeben.

Aus deutscher Sicht ging der seit 1956 ausgelobte Preis bislang an Gerd Müller (1970), Franz Beckenbauer (1972, 1976), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981), Lothar Matthäus (1990) und Matthias Sammer (1996).

Die meisten Ballon d'Or-Trophäen sammelte bislang Messi an, der sechsmal ausgezeichnet wurde und auch in diesem Jahr wieder auf der Shortlist steht.

Bei den Frauen steht in diesem Jahr erst die dritte Verleihung an. Vor Rapinoe ging der Ballon d'Or im Jahr 2018 an die Norwegerin Ada Hegerberg.

Neuer mit Chance auf Lew-Jaschin-Trophäe

Die deutschen Jung-Nationalspieler Jamal Musiala (Bayern München) und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) gehören zu den zehn Nominierten für die Kopa Trophy, die an den besten Fußballer unter 21 Jahren vergeben wird.

Auch Borussia Dortmunds Jude Bellingham und Giovani Reyna dürfen sich Hoffnung auf die Auszeichnung zum besten Nachwuchsspieler machen.

Nationaltorwart Manuel Neuer von Rekordmeister Bayern München zählt zu den zehn Kandidaten für den besten Torhüter des Kalenderjahres und hat damit die Chance auf die Lew-Jaschin-Trophäe. Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona fehlt hingegen im Aufgebot.

(mit SID)

