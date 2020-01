So lief das Spiel:

Die Wolfsburger erwischten einen Power-Start und hatten in den ersten drei Minuten direkt drei hochkarätige Chancen. Zunächst war es Wout Weghorst, der nach einer Flanke von Jerome Roussillon frei im Sechzehner zum Kopfball kam, doch seinen Versuch auf dem Tor der Kölner platzierte (1.). Nur eine Minute später kam Josip Brekalo links im Strafraum zum Abschluss, doch er scheiterte an Timo Horn. Erneut nur eine Minute später war es wieder Weghorst mit der Großchance: Xaver Schlager bediente den Stürmer, welcher frei im Strafraum an Horn scheiterte.

Auch in der Folge waren die Wolfsburger zunächst die zwingendere Mannschaft. Kevin Mbabu setzte sich auf rechts gegen zwei Verteidiger durch und war allein im Strafraum - sein Vorbereitungsversuch für Weghorst blieb aber an Sebastiaan Bornauw hängen (7.).

Mit dem ersten richtigen Abschluss gingen die Kölner dann in Führung. Mark Uth brachte einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in die Mitte, wo Jhon Córdoba einköpfte (22.). Zu diesem Zeitpunkt war die Führung für die Hausherren etwas glücklich.

Die Kölner kamen danach aber besser in die Partie, erspielten sich Chancen und verdienten sich ihre Führung. Kingsley Ehizibue chippte einen Ball in den Strafraum und fand Jonas Hector freistehend am Fünfmeterraum. Der Kapitän war etwas überrascht und verfehlte das Tor per Kopf knapp (38.). Kurz vor der Pause hätte Córdoba auf 2:0 erhöhen müssen, als er quasi allein auf Koen Casteels zulief. Doch Brooks und Roussillon kamen noch in den Zweikampf und der Franzose spitzelte den Ball vom Fuß des Kolumbianers (45.).

Doch der Kölner Stürmer ließ sich den Doppelpack im ersten Durchgang nicht nehmen und erhöhte noch kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0. Marcel Tisserand wurde beim Spielaufbau unter Druck gesetzt und spielte einen katastrophalen Fehlpass zu Ellyes Skhiri. Der Tunesier kontrollierte den Ball vor dem Strafraum und bediente den Kolumbianer, der ins lange Eck vollendete (45.+1).

Die erste größere Chance des zweiten Durchgangs hatten wieder die Hausherren, Hector bekam den Ball links im Strafraum und versuchte es mit einem Abschluss ins lange Eck, den Casteels aber zur Ecke lenken konnte (50.). Aus diesem Eckball ergab sich ein Konter der Wölfe, an dessen Ende Daniel Ginczek frei im Strafraum an Horn scheiterte (51.). Schlager konnte nach einer Ablage von Brekalo aus 16 Metern abziehen, doch den Schuss ins rechte Eck konnte Horn erneut parieren (59.).

Das 3:0 der Kölner, erneut durch einen Standard von Uth, erzielte der Kapitän Hector, der nach einer Kopfballverlängerung von Rafael Czichos freistehend einköpfen konnte (62.). Die Kölner waren zu diesem Zeitpunkt verdient in Führung und die Gäste offensiv gänzlich aus der Partie genommen.

Den Anschlusstreffer konnte der eingewechselte Renato Steffen erzielen, nach einer starken Vorarbeit von Schlager und Brekalo (66.). Das machte die Partie noch einmal spannend, da die Wolfsburger neue Hoffnung schöpften und den Druck auf die Geißböcke deutlich erhöhten. Die großen Chancen blieben allerdings weitestgehend aus. Maximilian Arnold versuchte es noch mal aus ca. 30 Metern nach einem Freistoß, sein Schuss senkte sich zwar gefährlich aufs linke Eck, doch Horn parierte auch diesen Ball (83.).

Das fiel auf: Neuzugang direkt mit großem Einfluss

Mark Uth kam in diesem Winter von Schalke nach Köln und zeigte im ersten Pflichtspiel direkt, was er alles leisten kann. Er war direkt verantwortlich für jede Standardsituation der Kölner und bereitete dadurch auch das 2:0 vor, zudem leitete er das 3:0 durch seine Ecke ein. In fast jeden gefährlichen Angriff war er verwickelt, im ersten Durchgang verpasste er sogar knapp den ersten Treffer im FC-Trikot, doch Brooks sprintete dazwischen und vereitelte seinen Treffer.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 500

Mit seinem Treffer in der 46. Minute erzielte Jhon Córdoba nicht nur seinen Doppelpack und das sechste Tor im fünften Heimspiel in Folge, er erzielte gleichzeitig auch noch das 500. Tor der aktuell laufenden Bundesliga-Saison. Die Bundesliga ist bislang die torreichste der Top-5 Ligen, mit einem Schnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Das könnte Dich auch interessieren: Schalke nimmt Bayern ins Visier: "In München ist viel drin"