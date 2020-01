Das helfe ihm sehr, da er als gelernter Angreifer "grundsätzlich sehr offensiv" denke, so Davies weiter. Auch vom Österreicher selbst erhielt der junge Kanadier viel Lob. Alaba meinte:

" Alphonso ist sehr hungrig, er versucht, jeden Tag zu lernen. Und: Er hört zu. Das ist in einer Entwicklung, speziell in jungen Jahren, sehr wichtig. "

Der von den Bayern-Fans und seinen Mitspielern genannte "Phonzie" nahm unter Trainer Hansi Flick in den vergangenen Wochen eine immer wichtigere Rolle ein. Seit der Entlassung von Niko Kovac Anfang November verpasste Davies als Linksverteidiger weder in der Bundesliga noch in der Champions League eine einzige Minute.

Lob von Flick und Neuer

Flick lobte den Youngster vor einiger Zeit daher: "Er ist schnell, hat einen guten Pass, ein gutes Dribbling, einen guten Schuss, aufgrund seiner Dynamik und Robustheit war er mehrmals in einem Spiel eine Lebensversicherung." Auch Kapitän Manuel Neuer meinte:

" Phonzie hat nicht nur mich, sondern auch viele andere verblüfft. Er hat als Linksverteidiger eine überragende Hinrunde gespielt. "

Auch Davies selbst erklärte, dass er immer mehr in das Spiel der Münchener hineinfindet. "Ich lerne das Spiel und den Stil der Bayern immer besser kennen", sagte der 19-Jährige dem "kicker".

Davies großer Fan von Robben

Sein Leben habe sich im Vergleich zu vor einem Jahr aber "nur ein bisschen verändert, nicht großartig", so Davies. Auf dem Platz werde er allerdings "anders wahrgenommen", stellte der junge Kanadier fest.

Davies verriet auch, dass Arjen Robben seit seiner Jugend sein Lieblingsspieler auf der Konsole war. Der Teenager schwärmt noch jetzt von Robbens "typischem Move, den wir alle kennen".

Der Niederländer sei "ein absolutes Vorbild und sein linker Fuß unglaublich", meinte Davies: "Aufzuwachsen, ihn beim Spielen zuzuschauen - das waren tolle Momente. Ich vermisse ihn."

Das könnte Dich auch interessieren: Milan erkundigt sich angeblich nach Boateng