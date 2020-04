"Ein Fußballer muss spielen und ich hatte keine Zweifel", stellte Odriozola klar. Dass er es bei den Münchenern bisher nur zu zwei Einsätzen über insgesamt 70 Minuten geschafft hat, beunruhigt den spanischen Nationalspieler noch nicht. Odriozola meinte in dem Interview:

" Man braucht bei jeder neuen Station eine gewisse Eingewöhnungszeit. Und wir wissen alle, dass es bei Wechseln im Januar noch schwieriger ist. Bei den Bayern ist der Konkurrenzkampf genauso hart wie bei Real Madrid. "

"Der beste Odriozola kommt noch"

Zudem hätten die Bayern nach dem Start der Rückrunde eine erfolgreiche Serie hingelegt. "Nachdem ich kam, hat das Team – abgesehen von dem Remis gegen den Tabellenzweiten Leipzig – alle Spiele gewonnen. Es dann in die erste Mannschaft zu schaffen, ist eine große Herausforderung", sagte der Spanier.

Er habe aber "hundertprozentiges Vertrauen" in sich: "Es gibt hier nichts zu klagen, im Fußball bekommt man immer eine zweite Chance. Das letzte und damit entscheidende Drittel der Saison steht noch bevor, neun Spieltage in der Bundesliga, die Champions League und der Deutsche Pokal." Er sehe sich selbst in einer "privilegierten Situation":

" Ich schätze es sehr, dass Klubs wie Real und die Bayern auf mich gesetzt haben. Ich habe großes Vertrauen in mein Potential und weiß, was ich kann. Ich zweifele nicht an mir, weil der beste Odriozola erst noch kommen wird. "

Odriozola dankt Real-Trainer Zidane

Der Spanier gewährte auch noch Einblicke in die Überlegungen vor seinem Wechsel zum FC Bayern. Besonders mit Real-Trainer Zinédine Zidane habe er sich viel über die verschiedenen Optionen ausgetauscht, so Odriozola:

" Wir haben besprochen, was zu der Zeit das Beste für mich war. Eigentlich wollte er mich nicht gehen lassen, daher bin ich dankbar, dass er seine Bedürfnisse zurück gestellt hat. "

Wie es nach dem Ende der Saison für ihn weitergeht, weiß der 24-Jährige noch nicht. Ein Kaufrecht sollen die Münchenern jedenfalls nicht besitzen. "Wenn es so weit ist, werde ich mit Zidane ein Gespräch führen, um herauszufinden, was er für Pläne hat", meinte Odriozola. Bis zum Ende der Saison denke er aber nur an die Bayern.

