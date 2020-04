Unter Trainer Hansi Flick gehörte das Mittelfeld-Ass zuletzt zu den Stammspielern der Münchener. In dieser Saison bestritt Thiago schon 32 Spiele. Alleine in der Bundesliga stand der Spanier in 19 von 25 Begegnungen in der Startelf.

Thiago zählt zudem zu einer Gruppe von mehreren Bayern-Stars, deren Verträge im kommenden Jahr auslaufen und mit denen in den nächsten Wochen und Monaten Vertragsverhandlungen anstehen. Auch bei Thomas Müller, Manuel Neuer, David Alaba und Jérôme Boateng enden die Arbeitspapiere im Jahr 2021.

Auch Müller angeblich vor Verlängerung

Bei Müller gibt es angeblich schon eine generelle Einigung. Das berichtete vor kurzem die "Bild". Bis 2023 soll das Bayern-Urgestein demnach unterschreiben. Einzig die Frage nach dem Gehalt soll noch nicht beantwortet sein.

Auch bei Kapitän Neuer streben die Münchener eine Verlängerung an. Bei der Vertragsdauer soll es zuletzt aber zu Unstimmigkeiten gekommen sein. Bei Verteidiger Boateng deutet dagegen vieles auf einen Abschied hin.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge erklärte gegenüber der "Bild", dass alle Vertragsangebote mit den Bayern-Stars "extrem fair und seriös" seien. Zumindest bei Thiago könnte offenbar schon bald Vollzug vermeldet werden.

