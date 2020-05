Botafogo Rio de Janeiro hofft darauf, Superstar Arjen Robben aus den Niederlanden zum Comeback zu überreden und unter Vertrag zu nehmen. Das sagte Vizepräsident Ricardo Rotenberg im YouTube-Kanal "Canal do TF". "Aufgrund der Pause wäre es ein Wagnis. Ich habe ihn dennoch gefragt und er hat mir geantwortet. Er sei erfreut über unsere Anfrage", so Rotenberg.

Der Brasilianer schwärmte in den höchsten Tönen vom ehemaligen Profi des FC Bayern München. "Für mich war er der beste Spieler bei der Weltmeisterschaft 2014. Messi gewann, weil er Messi ist und Vizeweltmeister wurde. Aber er ist mein Idol, ich halte ihn für einen großartigen Spieler", sagte er.

Rotenberg relativierte allerdings: "Wir wissen, dass es hart wird, denn er hat lange nicht mehr gespielt und kann woanders viermal so viel verdienen. Aber er weiß jetzt um das Interesse Botafogos."

Den Kontakt habe Spielerberater Marcos Leite in die Wege geleitet. "Ich bat Marcos Leite, mir bei der Kontaktaufnahme mit Robben zu helfen. Er stellte den Kontakt her und sprach mit Robbens Manager. Er hat mir sehr dabei geholfen", so Rotenberg.

