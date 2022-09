"Ribéry, Robben, Neuer, Lewandowski – in dieser Reihenfolge", zählte Rummenigge die aus seiner Sicht wichtigsten Transfers des FC Bayern im Interview mit der "tz" auf.

Trotz des öffentlichen Wechsel-Theaters im Fall Lewandowski in diesem Sommer wünscht der 66-Jährige dem Polen einen anständigen Empfang in der Allianz Arena am Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker ).