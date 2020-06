In seiner zweiten Saison beim FC Bayern München erkämpfte sich Alphonso Davies nicht nur einen Stammplatz, er entwickelte sich auch zum absoluten Leistungsträger. Spiel für Spiel gehört der Kanadier zu den Besten, fehlt im Aufgebot von Trainer Hansi Flick nie. Keine Frage: Davies gehört schon jetzt zu den besten Linksverteidigern der Welt.

Als im Jahr 2018 der Transfer eines 17-jährigen Kanadiers zum FC Bayern bekannt wurde, waren die Erwartungen gedämpft. Klar, Alphonso Davies war trotz seiner jungen Jahre bereits in der Lage, in der MLS so gut wie jeden Gegenspieler alt aussehen zu lassen, doch im Star-Ensemble eines der besten Vereine Europas zu bestehen, hat - bei allem Respekt - eine andere Qualität.

Es wunderte sich also niemand, als Davies trotz der bemerkenswerten Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro in seiner Premieren-Saison auf nur 74 Minuten bei sechs Bundesliga-Einsätzen kam.

Umso mehr verwunderte dann der Aufstieg des Spielers unter Hansi Flick.

Die Davies-Evolution unter Flick

Seit der 55-Jährige das Traineramt von Niko Kovac übernahm, verpasste der Kanadier ganze 37 Minuten, stand als einziger Bayern-Star in jedem Spiel unter Flick in der Startelf und übertraf sich quasi von Woche zu Woche. Davies emanzipierte sich in Abwesenheit von David Alaba, der aufgrund der Verletzungsprobleme in der Innenverteidigung zum Abwehrchef aufstieg. Auf der linken Verteidigerseite ist der Kanadier nicht mehr wegzudenken.

"Er ist ein super Junge. Er gibt jeden Tag Gas im Training. Er will immer dazulernen, hört gut zu und setzt die Dinge um", schwärmte Alaba nach dem 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf im Wissen, dass es auch für ihn kein Selbstläufer wird, Davies die Position des Linksverteidigers wieder streitig zu machen.

Besonders beeindruckend: Davies verbessert sich stetig sowohl im Offensiv- als auch im Defensivspiel und bewies das vor allem in den großen Spielen. Unvergessen, wie er Jadon Sancho, einen der besten Eins-gegen-eins-Spieler in Europa, bei Flicks Debüt in der Allianz Arena gegen Borussia Dortmund aussehen ließ wie einen frustrierten Schuljungen.

Der Engländer dribbelt seinen Gegenspieler sonst mit an Arroganz grenzender Leichtigkeit Knoten in die Beine, Davies jedoch gewann jeden seiner Zweikämpfe gegen den jungen Briten. Sancho verließ den Platz entnervt nach 36 Minuten - Davies avancierte zum Mann des Spiels.

Bayern binden Davies langfristig

Es war nur folgerichtig, dass die Verantwortlichen beim FC Bayern den Vertrag des Shootingstars am 20. April bis zum Juni 2025 verlängerten. Ein klares Zeichen: Davies soll eine Schlüsselrolle in der näheren Zukunft an der Isar spielen.

Wenn man ehrlich ist, tut er das schon jetzt. Davies interpretiert die Rolle des Außenverteidigers im Stile eines Flügelstürmers, ist getrieben von einem unbändigen Offensivdrang. Riskant? Ja, aber kalkulierbar. Davies ist einer der schnellsten Spieler im Fußballgeschäft, läuft scheinbar enteilte Gegenspieler immer wieder ab und bügelt so eigene Ballverluste nicht selten aus.

Als gelernter Flügelstürmer hat er das Zutrauen, ins Eins-gegen-eins zu gehen - und er bestreitet diese Duelle zudem meist siegreich. Laut "Football Reference" hat nur Dortmunds Sancho mehr Spieler im Dribbling bezwungen als der Kanadier, der zudem die sechstmeisten Hereingaben in den Sechzehner bringt.

"Ich mache hier in Deutschland große Fortschritte", freute sich Davies Anfang der Rückrunde in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. "Ich habe große Unterstützung vom Verein und Mitspieler, die mich jeden Tag aufs Neue fordern - sei es im Training oder im Spiel. Ich habe mir auch hohe Standards gesetzt, weil ich weiß, dass Bayern München eines der besten Teams der Welt ist."

Davies jetzt schon einer der Besten

Obwohl Davies in der zweiten Hälfte der Saison 2018/2019 kaum gespielt hat, scheint sich das Training mit einigen der besten Spielern der Welt sowohl in physischer als auch spieltaktischer Hinsicht jetzt auszuzahlen.

Es ist rein spekulativ zu behaupten, Davies würde jetzt an einem anderen Punkt in seiner Karriere stehen, hätte er sich vor der Saison aufgrund mangelnder Spielanteile verleihen lassen. Man darf aber durchaus festhalten, dass sowohl der Spieler und seine Berater als auch der Verein nicht viel falsch gemacht haben.

"Seit er hier ist, hat er taktisch viel gelernt", sagte Teamkollege Thomas Müller im Februar über Davies.

Mittlerweile beneidet ganz Europa den FC Bayern um seinen Shootingstar. Zusammen mit Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) und Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) gehört er nicht nur zu den vielversprechendsten Talenten auf der Linksverteidigerposition - er gehört zu den Besten.

Warum? Davies ist einer der besten Spieler bei einem der besten Teams der Welt. Er überzeugt in den wichtigen Spielen und macht kaum Fehler. Noch Fragen?

