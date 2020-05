Borussia Dortmund ist der Bundesliga-Restart geglückt. Im 180. Revierderby gegen den FC Schalke 04 gewann der BVB mit 4:0 (2:0) und fuhr damit den höchsten Derbysieg seit 1966 ein. Erling Haaland (29.), Raphael Guerreiro (45./63.) und Thorgan Hazard (48.) erzielten die Tore für Schwarz-Gelb. In der Tabelle rückten die Borussen damit bis auf einen Punkt an Tabellenführer FC Bayern heran.

So lief das Spiel:

Der BVB musste im insgesamt 180. Revierderby ohne Bundesliga-Topscorer Jadon Sancho auskommen, der mit Wadenproblemen zunächst auf der Bank Platz nahm. Für den Engländer sollte eigentlich Giovanni Reyna sein Bundesliga-Startelfdebüt feiern, doch der US-Youngster verletzte sich beim Aufwärmen und konnte ebenfalls nicht starten. Thorgan Hazard rückte somit kurzfristig in die Dortmunder Anfangself.

Die Hausherren ließen sich von der kurzfristigen personellen Umstellung nicht verunsichern und nahmen das Heft des Handelns von Beginn an in die eigenen Hände. Nach einigen ersten guten Ansätzen durch Achraf Hakimi (13.) oder Erling Haaland (24.) brach der Norweger in der 29. Minute den Bann für die Borussia.

Hazard nutzte seine großen Freiheiten auf der rechten Seite und bediente Haaland im Zentrum mit einer punktgenauen Hereingabe. Dortmunds Tormaschine verlängerte die Kugel traumwandlerisch sicher zum 1:0 in die linke Ecke (29.).

Die Schwarz-Gelben blieben nach der Führung am Drücker und nutzten kurz vor der Pause einen Fehlpass von Schalke-Torwart Markus Schubert eiskalt aus. Über Mahmoud Dahoud und Julian Brandt landete die Kugel blitzschnell links im Sechzehner bei Raphael Guerreiro, der trocken in die rechte Ecke vollendete (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der BVB als die wachere Mannschaft und schraubte das Ergebnis bereits nach 48 Minuten weiter in die Höhe. Gegen weit aufgerückte Schalker konterte die Favre-Elf schnell über Haaland und Brandt, der den mitgelaufenen Hazard mit einem Pass in die Schnittstelle bediente. Der Belgier netzte aus 13 Metern trocken zum 3:0 in die kurze Ecke ein (48.).

Schalkes Hoffnungen waren dadurch bereits früh im zweiten Durchgang im Keim erstickt und wurden nach etwas mehr als einer Stunde endgültig zerschlagen. Nach Doppelpass mit Haaland besorgte der überragende Guerreiro mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack den 4:0-Endstand (63.).

Schalke sorgte in der Schlussphase nur noch ein Mal durch Salif Sanés Kopfball für Gefahr (75.), konnte in der Folge aber nichts mehr an der deutlichen Derbyniederlage gegen in allen Belangen überlegene Dortmunder ändern.

Die Stimmen:

Julian Brandt (Borussia Dortmund): "Wir haben heute auch unseren Spaß gefunden, am Ende haben dann etwas die Kräfte nachgelassen. Es war vielleicht ein kleiner Vorteil, dass wir in Paris schon einmal vor leeren Rängen gespielt haben. Für das erste Spiel nach so langer Zeit fand ich es gut. Darauf können wir in jedem Fall aufbauen."

Daniel Caligiuri (FC Schalke 04): "Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit keinen Zugriff auf die Dortmunder im Mittelfeld bekommen. In der zweiten Halbzeit kriegen wir früh das 3:0. Dann ist es auch vom Kopf her schwer, nochmal zurückzukommen."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Dortmunds perfekte Chancenverwertung

Die BVB-Offensive machte auch gegen Schalke seinem Ruf als Tormaschine alle Ehre und hatte dies vor allem einer perfekten Chancenverwertung zu verdanken. Der BVB gab über 90 Minuten vier Schüsse auf des Gegners Tor ab und versenkte jeden einzelnen davon mit klinischer Effizienz.

Die Statistik: 5

Schalke 04 hat als erste Mannschaft in der Geschichte der Bundesliga fünf Auswechslungen in einem Spiel vollzogen. Die Königsblauen schöpften am Samstag das von den Regelhütern des International Football Association Board (IFAB) erhöhte Kontingent bei der 0:4-Derbypleite bei Borussia Dortmund voll aus. In der 87. Minute kam Timo Becker als fünfter eingewechselter Spieler für Jonjoe Kenny.

