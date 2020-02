Die Chance auf Spiele in der Königsklasse sah der Norweger offenbar nicht bei den "Red Devils". In der laufenden Spielzeit muss Manchester United bereits zuschauen und auch im kommenden Jahr ist eine Teilnahme alles andere als sicher.

Aktuell liegen die Engländer in der Premier League auf Rang sieben (38 Zähler). Zur Qualifikation für die Champions League ist mindestens Platz vier nötig.

Haaland wollte wohl zu ManUnited

Haaland soll dem Onlineportal zufolge am 13. Dezember 2019 United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer und dem Geschäftsführer Ed Woodward seinen Wunsch mitgeteilt haben, sich Manchester anzuschließen.

An diesem Tag besuchten die beiden United-Verantwortlichen den jungen Stürmer in Salzburg. Am Ende habe Haaland aber seine Meinung geändert und bei Dortmund unterschrieben, so "The Athletic".

Der 19-Jährige steht beim BVB bis 2024 unter Vertrag. Seit seinem Wechsel nach Dortmund erzielte Haaland in sieben Spielen bereits elf Tore, davon alleine acht in der Bundesliga.

