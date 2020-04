Der 20-jährige Franzose kam in dieser Saison bislang auf 13 Einsätze in der Bundesliga. Zagadou hatte zuletzt Manuel Akanji aus der Startformation der Dortmunder verdrängt und an der Seite von Weltmeister Mats Hummels in der Innenverteidigung agiert.

Beim BVB hofft man, dass Zagadou, sofern es die Corona-Pandemie zulässt, dem Verein noch in dieser Saison helfen kann.

(SID)

