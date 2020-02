So lief das Spiel:

Union Berlin hatte direkt zu Beginn die erste Gelegenheit in Führung zu gehen, doch Sebastian Andersson fehlten Millimeter an Fußlänge, um das frühe 1:0 zu erzielen (3. Spielminute). Borussia Dortmund übernahm im Anschluss die Initiative und schoss sich durch Jadon Sancho (13.) und Erling Haaland (18.) mit einem Doppelschlag zur 2:0-Pausenführung. Beiden Toren waren individuelle Fehler der Gäste vorausgegangen.

Nach der Pause entschied beinahe der dritte individuelle Fehler der Berliner vorzeitig die Partie: Sancho aber zu lässig, nachdem ihn Union-Schlussmann Rafal Gikiewicz mustergültig servierte (48.). 20 Minuten später sorgte der BVB dann für die Entscheidung: Gikiewicz foulte Haaland strafbar im Strafraum, den fälligen Strafstoß verwandelte Marco Reus gewohnt souverän (68). Axel Witsel machte nur zwei Minuten später den zweiten Doppelschlag des BVB zum 4:0 perfekt (70.).

Eine Viertelstunde vor Schluss setzte das norwegische Sturmjuwel dann noch einen drauf und erzielte mit dem 5:0 seinen siebten Treffer im dritten Bundesligaspiel (76.). Wenig später wurde der Dortmunder Hoffnungsträger unter tosendem Applaus der BVB-Anhänger ausgewechselt.

Die Stimmen:

Sebastian Kehl (Leiter Lizenzspielerabteilung Borussia Dortmund): „Wir hätten sich das ein oder andere Tor mehr machen können oder müssen. Wir hatten aber auch Phasen im Spiel – gerade in der zweiten Hälfte – in den wir nicht gut waren, dann kam aber das dritte Tor. Dennoch haben wir es uns unnötig schwer gemacht. Am Ende war es eine sehr gute Leistung von unserer Mannschaft.“

Julian Brandt (Borussia Dortmund): „Wir haben von Anfang an das Spiel so angenommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten im Hinspiel starke Probleme gegen diesen Gegner, der es meiner Meinung nach sehr gut macht. Wir haben dann zum Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Halbzeit etwas nachgelassen, haben aber dann wieder unsere Tore geschossen.“

Erling Haaland (Borussia Dortmund): „Am wichtigsten ist, dass wir uns auf dem Platz verstehen, ich denke, das hat man heute wieder gesehen. Es war schön, heute von Anfang an zu spielen, ich muss aber noch fitter werden. Ich genieße es bislang in Dortmund zu sein, so kann es weitergehen.“

Marvin Friedrich (Union Berlin): „Die ersten zwanzig Minuten waren wir nicht im Spiel und dann wird es natürlich schwer, wenn du hier 0:2 hinten liegst. In der zweiten Halbzeit machen wir es nicht schlecht, sind gut im Spiel, kriegen aber dann das dritte Gegentor. Das vierte und fünfte Tor dürfen wir dann nicht zulassen, das darf uns nicht passieren. Dortmund war klar besser, das müssen wir jetzt schnell abhaken.“

Neven Subotic (Union Berlin): „Es ist natürlich für mich persönlich unglaublich, so von der Südtribüne empfangen zu werden. Das Spiel jedoch war alles andere als schön. Wir haben weder defensiv noch offensiv Antworten gefunden. Dortmund hat es natürlich gut gemacht, aber wir haben es uns auch selbst schwer gemacht. Wir hatten immer wieder gute Minuten, in denen wir versucht haben in das Spiel zu kommen, das war aber viel zu wenig.“

Das fiel auf: Unmut bei Auswechslungen

Hakimi, beim Stand von 2:0 für die Borussia ausgewechselt, machte seinem Unmut Luft und warf eine Trinkflasche zornig weg. Wenig später, beim Stand von 4:0, musste auch Reus frühzeitig den Platz verlassen und Warf trotzig seine Kapitänsbinde weg. Einzig Haaland blieb beim Stand vom 5:0 und seinem zweiten Treffer cool nach seiner Auswechslung. Sicher ungewöhnliche Reaktionen bei den deutlichen Spielständen, zumal für den BVB bereits am Dienstag ein Pokalspiel in Bremen ansteht.

Der Tweet zum Spiel:

Nach dem Spiel feierte die Südtribüne ihren ehemaligen Innenverteidiger mit lautstarken Sprechchören.

Die Statistik: 7

Nächster Rekord für Haaland, der seine unglaubliche Serie ausbaut.

