Bundesliga

So lief das Spiel:

BVB-Trainer Lucien Favre musste auf den gesperrten Mats Hummels verzichten (Gelb-Rote-Karte gegen Hertha BSC) und brachte dafür Lukasz Piszczek. Sein Gegenüber Friedhelm Funkel tauschte auf vier Positionen und brachte Niko Gießelmann, Adam Bodzek, Lewis Baker und Erik Thommy für Kaan Ayhan (Gelb-Sperre), Markus Suttner (Faserriss), Marcel Sobottka (Nasenbeinbruch) und Bernard Tekpetey (Bank).

Die Dortmunder hatten von Beginn an viel Ballbesitz und es entwickelte sich ein Geduldspiel für die Schwarz-Gelben. Düsseldorf stand kompakt in der Defensive und suchte durch schnelle Umschaltsituationen den Weg in die Offensive, was im ersten Durchgang jedoch nur selten gelang. Jean Zimmers Schuss sollte für lange Zeit der erste und einzige Abschluss der Gäste sein (37. Minute).

Der BVB wartete auf die passenden Räume und ließ den Ball gekonnt durch die eigenen Reihen laufen. Nach einer guten halben Stunde erhöhte der Gastgeber dann die Schlagzahl. Zunächst scheiterte Marco Reus an Zack Steffen (33.), ehe Reus und Raphaël Guerreiro nur knapp eine Hereingabe von Achraf Hakimi verpassten (34.).

Kurz vor der Pause zeigte sich die spielerische Qualität der Gastgeber, als der Ball über Julian Brandt und Piszczek bei Reus landete. Der Kapitän ließ sich die Chance nicht nehmen und traf aus zehn Metern zur verdienten Führung (42.).

Der BVB kam sehr motiviert und entschlossen aus der Kabine und setzte die Gäste von der ersten Sekunde an unter Druck. Zunächst wurde ein Treffer von Jadon Sancho wegen einer vorausgegangenen Abseitsstellung von Reus nach Hinweis des VAR zurückgenommen, nur wenig später traf der BVB dann aber regelkonform. Dortmund konterte und traf nach Vorlage von Sancho durch Thorgan Hazard (58.).

Damit war der Bann endgültig gebrochen - Dortmund kombinierte und traf nach Belieben. Sancho traf nach Doppelpass im gegnerischen Strafraum mit Reus zum 3:0 (63.). Nach Flanke von Hazard netzte Reus nur kurz darauf zum 4:0 ein (69.). Nach einem weiteren Konter erzielte erneut Sancho nach Vorlage von Hakimi den Endstand (74.).

Der BVB gewinnt verdient mit 5:0 gegen schwache Fortunen und schiebt sich somit auf Platz drei der Tabelle. Düsseldorf verbleibt nach der herben Niederlage im Tabellenkeller und rutscht aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf den Relegationsplatz.

Die Stimmen zum Spiel:

André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf): "Das war schlecht und auch nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Das war heute in allen Belangen zu wenig. Wir haben es nicht geschafft, Dortmund in Gefahr zu bringen. Aber ich bin überzeugt, dass uns das nicht umwerfen wird. Nächste Woche haben wir ein schweres Heimspiel gegen Leipzig, aber wir wollen bis Weihnachten noch einige Punkte sammeln."

Adam Bodzek (Fortuna Düsseldorf): "In der ersten Halbzeit haben wir es ganz ordentlich verteidigt. Im zweiten Durchgang wollten wir das Spiel lange offen halten und dann den Lucky Punch schaffen. Dann laufen wir in einige Konter und haben keine Chance."

Marco Reus: (Borussia Dortmund): "Wir wollten nach dem Sieg in Berlin heute nachlegen und auch spielerisch besser werden. Es tut gut, dass wir das heute geschafft haben. Wir haben heute wieder einen Schritt nach vorne gemacht, und haben gezeigt, dass wir selbst nach dem zweiten und dritten Treffer immer noch weitermachen. Ich hoffe jetzt, dass wir an diese Leistungen anknüpfen können."

Das fiel auf: Ohne Stoßstürmer

Der BVB zeigte heute, dass es auch ohne Stoßstürmer funktionieren kann. Erspielten sich die Schwarz-Gelben auch im ersten Durchgang zahlreiche Chancen mit jedoch überschaubaren Erfolg (ein Tor), brach im zweiten Durchgang der Bann und es fielen reihenweise Tore. Dortmund überzeugte mit spielerischen Lösungen im letzten Drittel und einer guten Chancenverwertung. Brandt zeigte sich im Zentrum als Denker und Lenker und war an fast allen Szenen beteiligt, begleitet von den starken Reus, Sancho und Hazard.

Der Tweet zum Spiel:

Die "Gelbe Wand" in Dortmund hatte heute mal wieder allen Grund zum Feiern:

Die Statistik: 4

Sancho stellte mit seinen beiden Treffern eine neue Bestmarke seiner noch so jungen Karriere auf. Die Tore gegen Düsseldorf markierten das vierte Spiel in Folge mit einem Treffer des Engländers. Beim 3:3-Unentschieden bei Aufsteiger SC Paderborn, bei der 1:3-Niederlage beim FC Barcelona und beim 2:1-Sieg bei Hertha BSC konnte Sancho sich als Torschütze zeigen. Heute folgten die Saisontreffer acht und neun (7x Bundesliga, 1x Champions League, 1x DFL-Supercup).